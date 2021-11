Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Fahndungsmaßnahmen der Bundespolizei waren erfolgreich

Pasewalk (ots)

Die Bundespolizei Pasewalk meldet für das vergangene Wochenende drei Verhaftungen aufgrund bestehender Haftbefehle:

In den frühen Samstagmorgenstunden wurde am ehemaligen Grenzübergang Pomellen ein Reisebus der Fa. BERLINeks angehalten und kontrolliert. Im Bus befand sich ein 48- jähriger ukrainischer Staatsangehöriger, der durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt mit Haftbefehl wegen Diebstahl gesucht wurde. Da der Mann die Geldstrafe in Höhe von insgesamt 389,-EUR nicht zahlen konnte, erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Stralsund. Hier muss er eine 30- tägige Haftstrafe absitzen.

Mehr Glück hatte am Sonntagabend ein 28- jähriger polnischer Staatsangehöriger. Er wurde durch eine Streife der Gemeinsamen deutsch-polnischen Dienststelle Pomellen ebenfalls am ehemaligen Grenzübergang ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart suchte ihn wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Geldstrafe in Höhe von 800,-EUR zahlte ein Verwandter bei der Bundespolizei in Rostock ein und ersparte dem Mann damit 40 Tage Ersatzhaft.

Bundespolizisten der Bundesbereitschaftspolizei Ratzeburg stellten in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages auf der Bundesstraße 104 in Linken einen 63- jährigen litauischen Staatsangehörigen fest, welche auf dem Weg nach Polen war. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Siegen- Festnahme Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Litauer konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1338,50 EUR nicht zahlen und wird in die Justizvollzugsanstalt Stralsund eingeliefert. Dort hat er 35 Tage Ersatzhaft abzusitzen.

