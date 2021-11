Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Herringer Weg / Kamener Straße am Dienstag, 30. November, wurde ein 45-jähriger Radfahrer aus Hamm leicht verletzt. Ein 31-Jähriger Hammer bog gegen 6.30 Uhr mit seinem Peugeot-Kastenwagen vom Herringer Weg nach rechts auf die Kamener Straße ab. Auf dem Fußgängerüberweg kam es mit dem dort querenden Radfahrer zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An dem Fahrrad entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme kam es zu einer Sperrung der Kamener Straße.(hei)

