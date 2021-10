Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagen streift entgegenkommendes Auto (30.09.2021)

Blumberg (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Lastwagenfahrer am Donnerstag gegen 21.30 Uhr auf der Landesstraße 214 zwischen Blumberg und Fützen. Ein 29-jähriger Scania-Fahrer fuhr talwärts und kam in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er eine 66-jährige Hyundai Tucson-Fahrerin. An beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

