POL-KN: (Fridingen an der Donau, Landkreis Tuttlingen) Von der Straße abgekommen und gegen Hangsicherung geprallt (29.09.2021)

Fridingen (ots)

Ein Unfall verursacht hat ein BMW-Fahrer am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 277 in Fahrtrichtung Fridingen. Ein 20-Jähriger kam kurz nach Bergsteig in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hangsicherung. Der BMW schleuderte zurück auf die Fahrbahn, wo er entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der Fahrer und ein Beifahrer blieben unverletzt. Am 1-er BMW entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. An der Fahrbahndecke und der Hangabsicherung entstanden ebenfalls Schäden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

