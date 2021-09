Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Landkreis Tuttlingen) Fußgängerin angefahren und verletzt - Polizei sucht Zeugen (29.09.2021)

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr hat eine Autofahrerin eine Fußgängerin auf der Kirchstraße angefahren und fuhr anschließend davon. Eine 17-jährige Schülerin überquerte die Straße. Als sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite hinter einem stehenden Nissan auf den Gehweg ging, setzte die Fahrerin des Autos zurück. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 17-Jährige stürzte. Die Nissan-Fahrerin fuhr davon, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche in eine Klinik. Die Geschädigte beschrieb die Unfallverursacherin als blonde Frau mit schulterlangen Haaren und Brille. Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachten konnten und Hinweise zur Verursacherin geben können, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell