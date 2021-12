Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Spaziergänger auf der Autobahn mit Haftbefehl gesucht

Pasewalk (ots)

Ein 34- jähriger polnischer Staatsangehöriger war heute Morgen gegen 06:20 Uhr zu Fuß in der Nähe des ehemaligen Grenzüberganges Pomellen, auf der Bundesautobahn 11 unterwegs. Er lief auf dem Standstreifen der Richtungsfahrbahn Berlin entgegengesetzt in Richtung Polen. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Pasewalk überprüfte den Mann. Er führte keine Ausweisdokumente mit sich und stand unter Alkoholeinfluss. Nach Feststellung seiner Identität ergab die fahndungsmäßige Überprüfung eine Fahndungsnotierung zur Festnahme Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wegen Diebstahl. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 350,- Euro +75,- Euro Kosten nicht zahlen konnte, muss er jetzt 35 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Stralsund absitzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell