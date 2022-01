Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wieder gefälschte Schnelltest-Zertifikate beim Kinobesuch

Mainz (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es wiederholt zum Vorzeigen falscher Corona-Schnelltestzertifikate im Kinokomplex in der Holzhofstraße. Den überwiegend heranwachsenden Täter:innen wurde ein Hausverbot ausgesprochen. In allen Fällen leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell