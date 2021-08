Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen: Mofafahrer missachtet Vorfahrt, stürzt und verletzt sich schwer

Bergkamen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Mofa und einem PKW kam es am 24.08.2021 gegen 12.40 Uhr in Bergkamen, Goekenheide / Kampstrasse. Der 56-jährige Mofafahrer aus Bergkamen befuhr die Goekenheide aus Richtung Häupenweg. Im Kreuzungsbereich Goekenheide / Kampstraße missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden 25-jährigen PKW Fahrerin aus Bergkamen. Der Mofafahrer stürzte, verletzte sich schwer und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw der Bergkamenerin entstand Sachschaden, die Insassen verblieben unverletzt.

