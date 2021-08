Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Sachbeschädigungen durch Feuer - mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt

Werne (ots)

Am Montagabend (23.08.2021) haben unbekannte Täter an mehreren Stellen zur Abholung bereitgestellte Mülltonnen (Gelbe Tonnen) in Brand gesetzt.

Zeugen hatten gegen 22.30 Uhr im Bereich Stockumer Straße/ Breielstraße brennende Mülltonnen bemerkt und die Feuerwehr informiert. Insgesamt konnten vier Tatorte ausgemacht werden. Zwei Brände gab es an der Breielstraße, einen an der Stockumer Straße und einen weiteren Am Weihbach.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

