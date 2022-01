Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz: Pkw-Diebstahl und Fahrerflucht in Wiesbaden, Fahren ohne Fahrerlaubnis auch in Mainz

Mainz (ots)

Sonntag, 16.01.2022

Ein 16-jähriger Zeuge teilte der Mainzer Polizei am 17.01.2022 mit, dass er im Stadtteil Mainz-Gonsenheim eine 15-Jährige beim Autofahren beobachtet hätte. Im Rahmen einer Fahndung kann die 15-Jährige mit dem Auto fahrend in ihrer Wohngegend angetroffen und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass sie mit einem Auto unterwegs war, das bereits am Sonntag in Wiesbaden als gestohlen gemeldet wurde.

Bei der Befragung gab die 15-Jährige an den Autoschlüssel von einem Bekannten bekommen zu haben. Daraufhin sei sie bereits seit Sonntag im Besitz des Autos und ist damit in Richtung Mainz gefahren. Bei einem Unfall ist ein Reifen beschädigt worden, welchen sie selbstständig wechselte und anschließend die Fahrt nach Mainz fortsetzte, wo sie dann am Montag durch die Polizei aufgegriffen werden konnte.

Das Auto wurde sichergestellt und die 15-Jährige ihrer Mutter übergeben. Im Nachgang wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Kfz-Diebstahl, Fahrerflucht sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis, eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell