Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Wohnungsbrand mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 18.50 Uhr, gingen bei der Integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen mehrere Notrufe über einen Wohnungsbrand in einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Bahnhofstraße ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand eine Dachgeschoßwohnung bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindern. Nach bisherigen Ermittlungen grillte der 57-jährige Bewohner dieser Dachgeschoßwohnung auf seinem Balkon mit einem Gasgrill. Aus bislang ungeklärter Ursache entzündete sich die Dachschräge des Balkons, das Feuer griff sehr schnell auf die Wohnung über. Sofortige Löschversuche des Bewohners schlugen fehl. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt. Nach ärztlicher Untersuchung vor Ort war eine weitergehende Untersuchung in einem Krankenhaus nicht von Nöten. Weitere Bewohner des Gebäudes wurden nicht verletzt. Sie konnten nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach derzeitigem Sachstand ist nur die Dachgeschoßwohnung unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Schadenshöhe wird auf 300 bis 500 Tausend Euro geschätzt. Die Feuerwehr richtete eine Brandwache für die Nacht ein. Die Feuerwehren aus Schönaich, Böblingen, Sindelfingen und Steinenbronn waren mit fünf Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen, einem Notarzt sowie mit dem DRK Ortsverein Schönaich im Einsatz. Vom Polizeipräsidium Ludwigsburg waren fünf Streifenbesatzungen eingesetzt.

