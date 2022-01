Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kind angefahren-Autofahrerin entfernt sich

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein zehnjähriges Mädchen angefahren und verletzt, die Autofahrerin entfernte sich. Gegen 16:30 Uhr war das Mädchen mit dem Fahrrad in der Martin-Luther-Straße unterwegs und wollte vom Geh-/Radweg aus auf die Fahrbahn der Straße wechseln. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr kam es in Höhe der Hausnummer 31 zur Kollision zwischen einem auf der Fahrbahn fahrenden Pkw und dem Mädchen. Das Mädchen stürzte infolge des Zusammenstoßes auf die Fahrbahn und zog sich tiefe Schürfwunden und weitere Verletzungen zu. Die Fahrerin des Fahrzeugs stieg aus ihrem Fahrzeug und erkundigte sich mehrfach, nach dem Gesundheitszustand des Mädchens. In der ersten Aufregung gab das Mädchen an, dass alles in Ordnung sei. Hiernach fuhr die Autofahrerin in Richtung der Hechtsheimer Straße davon. Bei dem PKW der Fahrerin soll es sich um einen dunkelroten Kleinwagen der Marke Toyota handeln. Die Unfallermittler vom Mainzer Altstadtrevier haben eine Unfallanzeige aufgenommen und suchen nun nach Zeugen des Vorfalls. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

