Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210409 - 0414 Frankfurt-Sachsenhausen: Über 3 Kilogramm Marihuana sichergestellt

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte des 8. Polizeireviers haben am gestrigen Donnerstag ein Fahrzeug mit zwei jungen Männern angehalten. Während nun der 27-jährige Fahrer des Pkw unter Verdacht steht, bei seiner Fahrt unter dem Einfluss von Drogen gestanden zu haben, konnten in der Wohnung des 24-jähriger Beifahrers über 3 Kilogramm Marihuana sichergestellt werden.

Gegen 17:15 Uhr geriet im Stadtteil Sachsenhausen ein Ford in die Kontrolle einer Polizeistreife. Dabei stellten die Beamten bei dem 27-jährigen Fahrer fest, dass dieser mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. In der Folge untersagten sie ihm die Weiterfahrt. Er wurde nach der Durchführung einer Blutentnahme wieder entlassen.

Während der Fahrzeugkontrolle registrierten die Beamten darüber hinaus einen starken Marihuana-Geruch, welcher von dem 24-jährigen Beifahrer ausging. Bei der anschließenden Durchsuchung des jungen Mannes fanden sie schließlich rund 117 Gramm Marihuana, das sichergestellt wurde. Die weiteren polizeilichen Maßnahmen sollten nun auf dem Polizeirevier erfolgen. Der 24-Jährige bat die Beamten jedoch darum, zunächst seinen Hund in seine Wohnung zu verbringen, was diese auch umsetzten. Er rechnete wohl aber nicht damit, dass die Beamten beim Öffnen der Wohnungstür erneut starken Marihuana-Geruch wahrnehmen sollten. Dies führte letztlich zu einer Wohnungsdurchsuchung und zum Auffinden von weiteren Drogen. In der Wohnung des jungen Mannes fanden die Beamten mehrere vakuumverschweißte Plastiktüten mit einem Gesamtgewicht von über 3 Kilogramm sowie eine Tüte mit rund 74 Gramm Haschisch. Die Drogen wurden sichergestellt.

Bei dem 24-jährigen Wohnungsnehmer klickten im Anschluss die Handschellen. Für ihn ging es in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell