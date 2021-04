Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210409 - 0413 Frankfurt-Sachsenhausen: Schwerer Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Am Donnerstagmorgen, den 08.04.2021, ereignete sich an der Kreuzung Walter-Kolb-Straße/Sachsenhäuser Ufer ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem es zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen kam. Eine 41-jährige Frau und ein 50-jähriger Mann kamen in der Folge in Krankenhäuser. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Gegen 07:55 Uhr befuhr eine 41 Jahre alte Frau mit ihrem Citroen die Walter-Kolb-Straße in nördliche Richtung. Nach derzeitigen Kenntnissen beabsichtigte sie an der Kreuzung Walter-Kolb-Straße/Sachsenhäuser Ufer mit ihrem Fahrzeug mutmaßlich nach links auf das Sachsenhäuser Ufer abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter. Die Citroen-Fahrerin erlitt dabei einen Schock. Der 50-jährige Mercedes-Fahrer wurde augenscheinlich leicht verletzt, brach aber während der Wartezeit auf einen Abschleppdienst vor Ort zusammen, sodass durch die anwesenden Beamten umgehend eine Erstversorgung erfolgte.

Die beiden Unfallbeteiligten kamen zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Ihre Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Maßnahmen an der Unfallstelle kam es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Hergang des Unfalls dauern an. Ein Sachverständiger wurde eingeschaltet.

Die Polizei bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zum Unfallgeschehen, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-10800 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

