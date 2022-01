Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Umland: erneut gefälschte Impfausweise sowie Covid-19-Testzertifikate im Umlauf

Mainz (ots)

Mittwoch, 19.01.2022

An einer Schule in Stadecken-Elsheim kam es zu einem verbalen Streit zwischen Lehrpersonal und einem Elternpaar. Die Eltern eines 7-Jährigen verweigerten den Test in der Schule und legten stattdessen ein Testzertifikat vor. Als der aufgedruckte QR-Code abgescannt wurde, führte dieser nicht, wie eigentlich erwartet, zu den entsprechenden Verifizierungsdokumenten. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Als die Polizei an der Schule eintraf, waren die Eltern mit ihrem Kind nicht mehr anzutreffen. Eine Lehrerin äußerte gegenüber der Polizei, dass die Mutter des Kindes einen Impfpass vorgelegt hätte, der aus sehr dünnem Papier bestand. Dies sei ihr bereits merkwürdig vorgekommen.

Da das Herstellen sowie Nutzen gefälschter Impfausweise und Testzertifikate eine Straftat darstellt, ermittelt die Polizei nun gegen die Eltern.

Aktuell kommt es immer häufiger vor, dass Impfausweise sowie Testzertifikate gefälscht und in Umlauf gebracht werden.

Um sich selbst und auch seine Mitmenschen zu schützen, ist es ratsam, Teststationen aufzusuchen und sich dort auch testen zu lassen. Durch Online-Termin-Buchungen geht dies recht schnell und unkompliziert.

Eine Übersicht der Teststationen in Mainz sowie im Umland, finden Sie unter anderem auf der Startseite der Stadt Mainz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell