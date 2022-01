Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Coronamaßnahmenkritische Versammlungen und Aktionen im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz (ots)

Erneut versammelten sich am heutigen Montag, an rund 27 Örtlichkeiten im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mainz zahlreiche Menschen um an angemeldeten und verbotenen Versammlungen teilzunehmen und folgten damit Aufrufen aus Messengerdiensten und sozialen Netzwerken.

Bereich Mainz:

In der Mainzer Innenstadt kam es wie bereits an den letzten Montagen ab 18:00 Uhr zu einer angemeldeten Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen. An dieser nahmen rund 350 Personen teil. Ab 17:30 Uhr versammelten sich darüber hinaus 150 weitere Personen in verschiedenen Versammlungen und richteten ihren Protest gegen die Coronamaßnahmen-Kritiker. Es kam zu Sitzblockaden und dem Zünden von pyrotechnischen Gegenständen.

In Oppenheim, Bodenheim, Ingelheim und Nieder-Olm kam es ebenfalls zu Aktionen von Corona Aktivisten und jeweiligem Gegenprotest.

Bereich Worms:

Am Lutherdenkmal in Worms versammelten sich gegen 18:15 Uhr rund 70 Personen zu einem nicht angemeldeten Aufzug. Dieser wuchs im Verlauf auf ca. 500 Personen an und endete ohne Besonderheiten gegen 20:20 Uhr.

Alzey

Im Alzeyer Schlosspark waren bis zu 300 "Corona-Aktivisten" bei einer nicht angemeldeten Versammlung zwischen 18:00 Uhr und 19:15 Uhr unterwegs.

In Osthofen nahmen 40 Personen an einer angemeldeten Versammlung "Pro Impfen" in Form einer Menschenkette teil. 70 Personen der Coronamaßnahmen-Kritiker versammelten sich ebenso

In Wörrstadt, Wöllstein, Saulheim, Eich, Kirchheimbolanden und Eisenberg kam es ebenfalls zu Aktionen mit wenigen Corona-Aktivisten.

Bereich Bad Kreuznach

Versammlungen im Stadtgebiet Bad Kreuznach, gemeinsame Pressemitteilung der Stadtverwaltung Bad Kreuznach und des Polizeipräsidiums Mainz

Die Stadt Bad Kreuznach hat bereits am 20.01.2022 eine Verbotsverfügung für nicht angemeldete Versammlungen im Stadtgebiet Bad Kreuznach für den heutigen Abend erlassen und in den Medien veröffentlicht.

Dennoch versammelten sich am Montagabend Personen in einer mittleren dreistelligen Anzahl an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet und bewegten sich auf verschiedenen Routen durch die Innenstadt. Die Polizei Bad Kreuznach war auf die Missachtung der Verbotsverfügung vorbereitet und kontrollierte 78 Personen im Bereich der Mannheimer Straße. Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und die 29. CoBeLVO werden geprüft und eingeleitet. In der Kontrollmaßnahme lehnte zwischen 20:00 und 21:30 Uhr eine jüngere Frau mit einem 1-jährigen Kind, trotz mehrfachem Angebot von Kommunikationskräften der Polizei, eine bevorzugte und damit schnellere Identitätsfeststellung ab, so dass sie fast als Letzte die Kontrollstelle passierte. Im Rahmen der eingerichteten Kontrollstelle kam es zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und einer Beleidigung. Entsprechende Starfanzeigen werden gefertigt.

Bingen am Rhein

In Bingen versammelten sich ca. 200 Personen aus dem Bereich der Coronamaßnahmen-Kritiker. Es formierte sich ebenso ein Gegenprotest. Es kam zu einem Widerstand und mehreren Beleidigungen gegen Polizeibeamten. Gegen die Beschuldigten werden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In Bad Sobernheim, Sprendlingen und Waldalgesheim kam es ebenfalls zu Aktionen von Corona Aktivisten und jeweiligem Gegenprotest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell