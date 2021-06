Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Jugendtreff

Paderborn (ots)

(CK) - Am vergangen Wochenende drangen bislang unbekannte Täter in einen Jugendtreff ein.

In der Zeit von Samstagabend (26.06., 19.00 Uhr) und Montagmorgen (28.06., 08.30 Uhr) gelangten Einbrecher gewaltsam durch Aufbrechen eines Fensters in die Innenräume des Jugendtreffs am Auenhauser Weg. Hier hebelten sie auf zwei Etagen des Hauses verschiedene Türen und Schränke auf.

Die Einbrecher stahlen unter anderem Bargeld, ein Fernsehgerät, ein Laptop und eine Spielkonsole. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen am Tatort oder in der Nähe beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell