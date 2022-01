Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 16-jähriger auf dem Heimweg ausgeraubt

Mainz - Gonsenheim (ots)

Dienstag, 25.01.2022

Am späten Dienstagnachmittag wurde ein 16-jähriger Mainzer im Bereich der Straßenbahnhaltestelle An der Bruchspitze ausgeraubt.

Als der Schüler gegen 16:55 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle An der Bruchspitze vorbeiging, stiegen zwei bislang unbekannte männliche Personen aus der haltenden Straßenbahn aus. Diese kamen auf ihn zu und forderten sein Handy, welches er in seiner Hand hielt. Da der 16-jährige auf die Forderung nicht reagierte, riss ihm einer der Täter das Handy mit Gewalt aus der Hand. Danach entfernten sich die beiden Täter in Richtung Mainz-Mombach. Nachdem der Geschädigte die Verfolgung der Täter aufgenommen hatte und beide zur Rede stellen wollte, drohte ihm einer der beiden Täter, dass er ihn abstechen und seine Schuhe wegnehmen würde. Hiernach flüchteten die Täter weiter in Richtung Mainz-Mombach. Der Jugendliche wurde nicht verletzt.

Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- Ca. 184 cm groß - Schlank/sportliche Figur - 16-17 Jahre alt - Schwarze Hautfarbe - Schwarze Hose - Schwarze Jacke - Schwarze Kapuze auf dem Kopf - Schwarzer Schal vor dem Mund

Täter 2:

- Ca. 184 cm groß - Schlank/sportliche Figur - 16-17 Jahre alt - Schwarze Hautfarbe - Spricht deutsch und englisch mit leichtem Akzent - Schwarze Hose - Blaue Steppjacke - Blaue Kapuze auf dem Kopf - Schwarzes Halstuch vor dem Mund

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 oder per E-Mail: kdmainz.kdd@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell