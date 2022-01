Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz -Nackenheim, Sprengung eines Geldautomaten

Mainz (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 27. Januar 2022, wurde ein Geldautomat in Nackenheim von bislang noch unbekannten Tätern gesprengt.

Um 02:36 Uhr gehen Notrufe aus Nackenheim bei der Polizei Mainz ein. Die Zeugen berichten von einem lauten Knall an einer Bankfiliale in der Langgasse und einem flüchtenden Fahrzeug in Richtung Bodenheim.

Durch die Polizei werden sofort Einsatzkräfte in Richtung des Tatortes entsendet und routinemäßig die Feuerwehr verständigt. Durch die Feuerwehr kann ein entstandener Brand schnell gelöscht werden. Die Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Aufgreifen der Täter. Durch die Täter wird eine Gasflasche zurückgelassen, welche auf die Art der Sprengung schließen lässt. Diese verursachte leichte Schäden am Gebäude. Der Tatort wird durch Kriminaltechniker der Polizei untersucht und Spuren gesichert. Den Tätern gelang es nicht, Bargeld zu erbeuten.

Die Ermittlungen im Phänomenbereich "Geldautomatensprengungen" werden mit Hochdruck durch das K 15 der Kriminaldirektion Mainz und in enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt RLP und weiteren Behörden betroffener Regionen fortgeführt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz in Verbindung zu setzen. Tel. 06131 - 65 3633 Mail: kdmainz.kdd@polizei.rlp.de

