Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: +++Freiburg: 81-Jähriger Mann vermisst+++ hier: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Folgemeldung:

Der Vermisste konnte am Abend des 24.11.2021, gegen 20.30 Uhr, von Passanten in einem Waldstück in Gottenheim angetroffen werden. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung erkannte den Mann und stellte sofort eine Verbindung zum Vermisstenfall her.

Der Vermisste war unterkühlt und befindet sich daher in einer Klinik in Freiburg zur Überwachung. Seine Angehörigen haben bereits Kontakt zu ihm gehabt.

Die Medien werden gebeten Fahndung, Personendaten und Lichtbild nicht weiter zu verwenden.

Wir bedanken uns für die Unterstützung.

ts

---------------- Ursprungsmeldung:

Bereits seit Dienstag, 23.11.2021 um 10 Uhr, wird der 81-jährige Jacob B. aus Freiburg vermisst.

Bei der Suche nach der Person wurden u.a. auch Mantrailerhunde sowie Polizeihubschrauber im Stadtgebiet Freiburg eingesetzt. Mögliche Hinwendungsorte wurden überprüft, es gibt derzeit keine Hinweise darauf, wo der Vermisste sich aufhalten könnte. Es ist nicht auszuschließen, dass Jacob B. sich in einer hilflosen Lage befindet.

Zur Beschreibung: Der Vermisste ist 170cm groß, kräftig, hat graue kurze Haare, war bekleidet mit einer grauen Mütze, einer schwarzen Jacke und einer grauen Hose.

Ein Lichtbild kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freiburg-im-breisgau-vermisstenfahndung/

Hinweise zu Jacob B. nimmt die Kriminalpolizei Freiburg unter 0761/882-2880 entgegen.

ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell