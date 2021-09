Polizei Bochum

POL-BO: Versuchtes Tötungsdelikt in Witten - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum

Witten (ots)

Am 03.09.2021 kam es in den Mittagsstunden im Lutherpark in Witten zu einer Messerattacke eines 59jährigen Witteners gegen einen 34jährigen Wittener, bei welcher dieser akut lebensgefährlich verletzt wurde. Durch eine Notoperation konnte der Zustand des Geschädigten stabilisiert werden. Der Beschuldigte wurde noch am Tatort zeitnah zu dem Geschehen vorläufig festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind zurzeit noch unklar. Auf Antrag des zuständigen Staatsanwalts Dietrich Streßig, erließ die Eildienstrichterin am 04.09.2021 einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Die Ermittlungen durch die beim PP Bochum eingesetzte Mordkommission dauern an.

