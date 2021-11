Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr Emmendingen, Waldkirch Zufällig gesehen?

Freiburg (ots)

Eine Autobesitzerin parkte ihren Wagen seit Sonntagnachmittag ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Siensbacher Straße, kurz nach der Einmündung Papiergäßle, in Fahrtrichtung Waldkirch Stadtmitte. Am Dienstag fiel ihr dann auf, dass jemand offensichtlich ihren dunklen Opel Astra gestreift hat und Teile des Außenspiegels am Boden lagen. Möglicherweise hat jemand diesen Vorgang zufällig beobachtet und kann der Polizei und der nun Geschädigten weiterhelfen. Telefon: 07681/4074-0.

