Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachsberg

St. Blasien: Rollerfahrer stürzt alleinbeteiligt und wird verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Sturz mit seinem Motorroller verletzte sich am Dienstagabend, 23.11.2021 gegen 18:45 Uhr, auf der L154 im Albtal in der Nähe des Albsees ein 81-jähriger Mann. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Rollerfahrer im Kurvenbereich und kam auf der Straße zum Liegen. Der Gestürzte kam mit leichten bis mittleren Verletzungen zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr aus St. Blasien kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell