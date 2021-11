Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrsunfall mit 9-jährigem Kind

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Roller fahrenden Kind kam es am 23.11.2021, gegen 12:15 Uhr, auf der Zähringer Straße in Bad Säckingen. Hierbei wurde ein 9-jähriger Junge leicht verletzt. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Junge mit seinem Tretroller die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkws einer 72-jährigen Frau missachtete und in der Folge gegen dessen Seitentüre prallte. Dabei verletzte sich das Kind an der Hand.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Bei der weiteren Überprüfung durch die Polizei wurde festgestellt, dass die Bremse am Hinterrad des Tretrollers beinahe keine Wirkung mehr zeigte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell