Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Brandstellen in leerstehendem Klinikgebäude - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 23.11.2021, sind mehrere Brandstellen in einem leerstehenden Klinikgebäude in Bad Säckingen entdeckt worden. Gegen 19:20 Uhr war die Polizei hierüber verständigt worden. Die Feuerwehr löschte die Brandstellen mit Kleinlöschgerät. Nennenswerter Sachschaden, außer teilweisen Brandzehrungen an den Wänden, dürfte nicht entstanden sein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07761 934-500).

