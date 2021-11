Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 24.11.2021, haben Unbekannte versucht, einen Geldautomaten in Lörrach aufzubrechen. Gegen 01:15 Uhr löste der Alarm am dem frei stehenden Automaten in der Bärenfelser Straße aus. Von den eintreffenden Polizeistreifen konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Am Automaten waren Aufbruchspuren vorhanden. Dieser hatte aber Stand gehalten, der oder die Tatverdächtigen gelangten nicht an das verwahrte Bargeld. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise.

