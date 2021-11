Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Dieseldiebstahl aus Arbeitstank - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Rund 450 Liter Diesel wurde aus einem Treibstofftank in Hinterheubronn von Unbekannten gestohlen. Der Tank stand rund zwei Kilometer vom Parkplatz "Kreuzweg" entfernt. Dies wurde der Polizei am Dienstag, 23.11.2021, gegen 09.00 Uhr, gemeldet. Mit einem Vorhängeschloss war der Tank gesichert, welches aber von den Unbekannten entfernt worden war. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe des Parkplatzes Kreuzweg gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

