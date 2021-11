Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht in Tiengen - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Zwischen Montag, 22.11.2021 14:45 Uhr und Dienstag, 23.11.2021 08:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem öffentlichen Parkplatz / Festplatz an der Berliner Straße in Tiengen. Die Geschädigte bemerkte bei der Rückkehr an ihr Fahrzeug, einem BMW, eine Beschädigung im Bereich der linken Heckstoßstange. Der Schaden wird von der Polizei auf 1.500 EUR geschätzt.

Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Tiengen unter 07741 / 8316 0 entgegen.

