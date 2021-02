Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Farbschmierereien am Kronenzentrum

Ludwigsburg (ots)

Nach einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung, die am Dienstag zwischen 14:00 und 16.00 Uhr am Kronenplatz in Bietigheim-Bissingen verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter besprühte den Zugang des Kronenzentrums, Teile des dortigen Treppenhauses sowie eine sich in der Nähe des Kronenzentrums befindende Sitzbank mit pinkfarbenen Buchstaben und Wörtern. Derzeit kann die genaue Schadenshöhe noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell