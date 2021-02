Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Rotlichtunfall - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 12:45 Uhr auf Gemarkung Möglingen ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei nun nach Zeugen sucht. Eine 58-Jährige war mit einem Renault auf der Landesstraße 1140 in Fahrtrichtung Ludwigsburg unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 56-jähriger Nissan-Lenker die Landesstraße 1140 in entgegengesetzter Richtung und wollte auf Höhe der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord nach links auf die A 81 abbiegen. Im weiteren Verlauf kam es, obwohl die Kreuzung mit einer Ampel geregelt ist, zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Glücklicherweise blieben beide Verkehrsteilnehmer unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. Um den genauen Unfallhergang klären zu können, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zur Ampelschaltung geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell