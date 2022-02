Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - VW Multivan auf Parkplatz beschädigt

Zeugen gesucht

Geldern-Veert (ots)

Ein schwarzer VW Multivan wurde am Dienstag (8. Februar 2022) auf dem Parkplatz eines Discounters an der Gerhart-Hauptmann-Straße durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt. Zwischen 16:30 und 17:00 Uhr war der VW dort abgestellt. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er Kratzer am Kotflügel und an der Stoßstange hinten links. Der Verursacher war jedoch bereits geflüchtet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell