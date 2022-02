Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Fahrzeuge kollidieren seitlich

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Emmerich-Elten (ots)

Am Dienstag (8. Februar 2022) war der Fahrer eines weißen Citroen Jumpy gegen 19:30 Uhr auf der Beeker Straße in Richtung Elten unterwegs, als kurz vor der Einmündung zum Buschweg ein entgegenkommendes Fahrzeug auf seine Fahrbahn geriet. Der Fahrer des Citroen wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dennoch streiften sich die beiden Fahrzeuge, wobei die gesamte linke Seite des Citroen erheblich beschädigt wurde; die Windschutzscheibe zersprang. Auch an dem anderen Wagen ist vermutlich ein größerer Schaden entstanden, doch der unbekannte Fahrer setzte seinen Weg in Richtung Niederlande fort, ohne anzuhalten. Am Unfallort blieben Fahrzeugteile des anderen Wagens zurück, demnach handelte es sich um einen Renault. Ein Zeuge gab zudem an, dass das Kennzeichen vermutlich ein Niederländisches mit den ersten beiden Buchstaben "NG" war. Weitere Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell