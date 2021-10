Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211021 - 1264 Frankfurt-Innenstadt: 28-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 28-jähriger Mann aus Kelsterbach hielt sich am Mittwoch, den 20. Oktober 2021, gegen 19.40 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft in der Zeil auf. Dort soll er an einem Paar Schuhe die elektronische Sicherung entfernt und anschließend versucht haben, mit den Schuhen das Haus zu verlassen. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet und festgehalten. Der 28-Jährige setzte sich gegen die Maßnahme massiv zur Wehr und verletzte den Detektiven leicht. Im Büro schlug er erneut um sich, was zwei Sicherheitsmitarbeiter auf den Plan rief, die den Mann auf dem Boden fixierten. Bei der Ware handelte es sich um Sportschuhe im Wert von etwa 80 EUR.

