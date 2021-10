Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211021 - 1263 Frankfurt-Gutleutviertel: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 20. Oktober 2021, gegen 18.05 Uhr, gelang die Festnahme eines 35-jährigen, wohnsitzlosen Mannes, der beschuldigt wird, zuvor ein Fahrrad entwendet zu haben. Zeugen hatten den Tatverdächtigen in der Speicherstraße dabei beobachtet, wie er mit einem Bolzenschneider das Schloß eines Mountainbikes zerstörte und anschließend das Fahrrad entwendete. Einer der Zeugen gab nach der Festnahme des 35-Jährigen an, dass dieser bereits etwa drei Stunden zuvor sein Fahrrad aus einem Hinterhof in der Moselstraße entwendet habe. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

