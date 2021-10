Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211021 - 1261 Frankfurt-Bornheim: Festnahme nach Graffiti-Schmierereien

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte des 6. Polizeireviers haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21. Oktober 2021) zwei 19 und 20 Jahre alte "Graffiti-Künstler" nach einer Sachbeschädigung in Bornheim festgenommen.

Einer Streife fielen die zwei jungen Männer gegen 4 Uhr in der Wittelsbacherallee auf, als diese einen Stromkasten mit Acrylstiften verunstalteten. Im Anschluss an die Tat begaben sich beide in Richtung U-Bahn-Station Eissporthalle, wo die Beamten schließlich die Handschellen klicken ließen. Nach der Festnahme ging es für die beiden 19- und 20-Jährigen auf dem Rücksitz eines Streifenwagens zu einem Polizeirevier. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

