Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Unfallflucht

Ortseingangsschild beschädigt

Kranenburg (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmorgen und Sonntagmorgen (6. Februar 2022) hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Ortseingangsschild der Gemeinde Kranenburg an der Straße Großen Haag beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete aber, ohne sich um den entstandenen Schaden an Mast und Schild zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell