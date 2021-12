POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 12.12.2021

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung des PK Seesen vom 12.12.2021

Sachbeschädigung in einem Parkhaus

In der Zeit vom 09.12.2021, ca. 22:00 Uhr, bis zum 11.12.2021, ca. 20:45 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung in einem Parkhaus in der Bahnhofstraße in Seesen. Ein bislang unbekannter Täter durchtrennte den Handlauf eines Geländers mittels bisher unbekannten Werkzeugs. Das Geländer wurde hierdurch beschädigt. Weiterhin besprühte ein bislang unbekannter Täter den Fußboden des Parkhauses und ein dortiges Hinweisschild mit Farbe. Durch die Tat entstand ein Schaden in einer Höhe von ca. 800 Euro.

Diebstahl aus Baucontainern

In der Zeit vom 10.12.2021, ca. 16:00 Uhr, bis zum 11.12.2021, ca. 10:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus Baucontainern an der Mülldeponie Bornhausen. Bislang unbekannte Täter drangen in mehrere Baucontainer ein und entwendeten dort diverse Werkzeuge. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden, sie dürfte sich aber auf einen hohen vierstelligen Betrag belaufen. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Seesen unter 05381/944-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am 11.12.2021, gegen 12:30 Uhr, kam es in der Langen Straße in Seesen zu einem Verkehrsunfall. Ein 7-jähriger Junge wurde dabei leicht verletzt. Der Junge sprang zwischen geparkten Fahrzeugen plötzlich auf die Fahrbahn und wurde von dem PKW einer 44-jährigen Seesenerin erfasst. An dem PKW entstand hierdurch augenscheinlich kein Sachschaden. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus in Seesen zugeführt.

