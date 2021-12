Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom Samstag, 11.12.2021

Goslar (ots)

Versuchter und vollendeter Diebstahl Pkw

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter gegen 01:20 Uhr im Noldeweg in Goslar / Ortsteil Ohlhof versucht einen Audi Q5 zu entwenden. Der Versuch führte jedoch nicht zum Erfolg und die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Am Freitag, vermutlich zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, kam es dann im Kiefernbrink in Goslar / Ortsteil Sudmerberg zu einem Diebstahl eines Mercedes AMG C63S. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zum Fahrzeug und entfernten sich mit diesem in unbekannte Richtung.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die zur Tatzeit, bzw. im Vorfeld Ungewöhnliches im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Sachbeschädigung mittels Steinwurf

Am Freitag, 10.12.2021, gegen 21:30 Uhr, beschädigen unbekannte Täter durch einen Steinwurf eine Glasscheibe am Hotel "Der Achtermann" in der Rosentorstraße. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Goslar unter der Rufnummer 05321 / 3390 zu melden.

Hausfriedensbruch / Sachbeschädigung am ehemaligen Real-Markt

In den Nachmittagsstunden des 10.12.2021 konnten mehrere Jugendliche und auch Kinder auf dem Dach und in dem Gebäude des ehemaligen Real Marktes angetroffen werden. Die angetroffenen Personen wurden im Hinblick auf die Gefährlichkeit ihres Handelns sensibilisiert und an die Erziehungsberechtigten übergeben. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. In den Abendstunden wurde durch einen Sicherheitsdienst eine Sachbeschädigung am Gebäude gemeldet. Hier wurde durch unbekannten Täter die Glasscheibe einer Zugangstür zerstört.

Sachbeschädigung an der Oberschule Liebenburg

Am Freitagabend, zwischen 20:15 Uhr und 21:30 Uhr, beschmierten unbekannte Täter im Bereich des Haupteingangs der Oberschule am Schloss in Liebenburg die dortigen Betonmauern mit Sprühfarbe. Zeugen welche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, welche sich im Tatzeitraum im Bereich der Schule aufgehalten haben, werden gebeten sich bei der Polizei Liebenburg unter 05346 / 946800 zu melden.

