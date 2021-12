Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwarzer Toyota RAV4 Typ XA5 entwendet

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Quelle - Unbekannte Täter haben in der Ludwigstraße einen Toyota mit Bielefelder Kennzeichen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Halter hatte sein Fahrzeug am Abend in der Straße geparkt. Als er am nächsten Morgen zur Arbeit fahren wollte, stellte er den Diebstahl fest und alarmierte die Polizei.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 15:30 Uhr am Donnerstag, 09.12.2021, und 05:40 Uhr am Freitag, 10.12.2021.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder dem entwendeten Fahrzeug beim Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell