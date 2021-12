Polizei Bielefeld

POL-BI: Auffahrunfall mit zwei beteiligten Lkw auf der A2

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Veltheim - Porta Westfalica - Bei einem Verkehrsunfall in Höhe des Parkplatzes Löwenburg ist ein Lkw-Fahrer am Freitag, 10.12.2021, in den frühen Morgenstunden auf der Autobahn 2 in seiner Fahrerkabine eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 53-jähriger Bielefelder mit seinem beladenen Gliederzug auf der A2 in Richtung Dortmund unterwegs. Er befand sich zwischen den Anschlussstellen Veltheim und Porta Westfalica als sich der Auffahrunfall mit einem vorausfahrenden Sattelzug ereignete. Gegen 01:09 Uhr gingen die ersten Anrufe bei der Polizei, zu dem Unfall kurz vor dem Parkplatz Löwenburg, ein.

Im Rahmen des Rettungseinsatzes stellte ein Notarzt den Tod des 53-jährigen Iveco Lkw-Fahrers fest. Der beteiligte 44-jährige Fahrer eines polnischen Sattelzugs wurde schwer verletzt. Sein Beifahrer blieb in der Renault Zugmaschine unverletzt. Die beiden Lkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden von Abschleppfahrzeugen geborgen. Die Autobahnpolizisten stellten die Fahrzeuge sicher. Sie schätzten den Sachschaden auf 60.000 Euro.

Die Unfallaufnahme begleitete ein Sachverständiger. Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme sperrte die Autobahnpolizei die Fahrstreifen der A2 in Richtung Dortmund. Die Ableitung der Fahrzeuge von der Autobahn übernahm eine Autobahnstreife der niedersächsischen Polizei an der Anschlussstelle Veltheim. Gegen 07:40 Uhr gaben die Polizisten den linken Fahrstreifen frei, damit Fahrzeuge in Richtung Dortmund die Unfallstelle passieren konnten. Die Unfallaufnahme war gegen 09:40 Uhr beendet. Etwa eine Stunde später waren die Bergungs- und Aufräumarbeiten beendet.

