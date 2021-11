Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßliche Räuberinnen geben sich als Apotheken-Lieferdienst aus - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45219 E-Kettwig:

Drei mutmaßliche Räuberinnen gaben sich Freitagmorgen (29. Oktober) in Kettwig als Lieferdienst einer Apotheke aus. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Gegen 10:15 Uhr schellte es an der Wohnungstür eines 90-Jährigen auf der Schmachtenbergstraße. Drei Frauen baten den Mieter bestellte Medikamente für einen Nachbarn anzunehmen, der angeblich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause war. Der Rentner wies die Frauen ab. Mit dem Vorwand telefonieren zu müssen, versuchten sie den älteren Herrn in seine Wohnung zu drängen. Richtigerweise rief der Senior lautstark um Hilfe und machte seine Nachbarschaft auf seine große Not aufmerksam. Die Kriminellen flüchteten daraufhin ohne Beute aus dem Haus und stiegen in einen grauen Kleinwagen mit Kölner Kennzeichen ein. Mit dem Fahrzeug flohen sie in Richtung Graf-Zeppelin-Straße. Die Täterinnen sollen alle gleich groß sein und trugen Mundschutz sowie weiße Handschuhe. Eine von ihnen ist zirka 45 bis 50 Jahre alt. Sie hat eine kräftige Statur und blondes, schulterlanges Haar. Sie sprach deutsch. Die beiden Mittäterinnen sind 25 bis 30 Jahre alt. Eine von ihnen ist schmächtig und trug ein Kopftuch. Hinweise an die Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0. / MUe.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell