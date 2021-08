Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Unfallflucht - gegen Granitstein und Verkehrszeichen gefahren- Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 26.08.2021, zwischen 13.00 und 20.00 Uhr, ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug in der Klostergasse gegen einen Granitstein eines Grundstückes gefahren. Zudem wurde noch ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Aufgrund des Schadensbildes an dem Verkehrszeichen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein höheres Fahrzeug handeln. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

