Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Motorradfahrer überschlägt sich auf Landstraße - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Eine Gruppe von Motorradfahrern befuhr am Donnerstag, 26.08.2021, gegen 15.00 Uhr, die Landstraße 155 von Wehr kommend in Richtung Rickenbach. Ein 65-jähriger Motorradfahrer schaute dabei in seinen Rückspiegel um zu schauen, ob die nachfolgenden Motorradfahrer aufgeschlossen haben. Als er wieder nach vorne schaute erkannte er eine scharfe Haarnadelkurve auf welche er zufuhr und verbremste sich. Dabei stellte sich das Motorrad auf und im weiteren Verlauf überschlug sich der 65-jährige Fahrer mit seinem Motorrad. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

