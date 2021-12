Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruchsversuch mit Heckenschere

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht auf Freitag, 10.12.2021, gewaltsam in ein Wohnhaus in der Bismarckstraße zu gelangen. Der Täter scheiterte an der Terrassentür und entkam in unbekannte Richtung.

Ein Bewohner wachte gegen 05:45 Uhr durch laute Geräusche auf und ging diesen nach. An einer Terrassentür stellte er Einbruchsspuren fest, die der Täter mit einer Heckenschere hinterlassen hatte.

Eine Zeugin beschrieb eine verdächtige Person, die zur Tatzeit das Grundstück fluchtartig verließ. Bei der Person soll es sich um einen rund 180 cm großen Mann handeln, der auf 20 bis 30 Jahre geschätzt wird. Zur Tatzeit trug er ein Sweatshirt und Jeans.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 05:45 Uhr und 05:55 Uhr.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Täter oder dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

