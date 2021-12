Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Fahrraddieb rammt Polizeisperre

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Innenstadt - Bei dem Versuch sich einer Kontrolle zu entziehen, ist ein Tatverdächtiger am Donnerstag, 09.12.2021, mit einem gestohlenen Pedelec gegen einen Streifenwagen gefahren. Der betrunkene Dieb stürzte und verletzte sich dabei.

Die Inhaberin eines Fahrradgeschäfts an der Wilhelmstraße war gegen 18:20 Uhr in einem Kundengespräch, als zwei Männer den Ausstellungsraum betraten. Einen Augenblick später bemerkte sie, wie die beiden mit einem Pedelec aus dem Geschäft verschwanden und in Richtung Jahnplatz flüchteten.

Etwa eine halbe Stunde nach dem Diebstahl des E-Bikes entdeckte eine zivile Streife einen der beschriebenen Tatverdächtigen mit dem gestohlen Pedelec im Bereich des Kesselbrinks. Als der Dieb die Polizisten erkannte, fuhr er teilweise in Schlangenlinie davon. Auf die Zurufe und Stoppzeichen der Beamten des zivilen Polizeifahrzeugs reagierte er nicht.

Im Bereich der Kreuzung Friedrich-Verleger-Straße und Turnerstraße gelang es den Polizisten mit einem weiteren Streifenwagen, dem flüchtenden Fahrraddieb den Weg zu versperren. Allerdings verlangsamte er sein Tempo nicht, fuhr an dem ersten zivilen Polizeiauto vorbei und stieß schließlich gegen den Streifenwagen.

Bei dem Anstoß stürzte der 46-jährige Bielefelder und zog sich Verletzungen zu, die im Anschluss in einer Krankenhausambulanz behandelt wurden. Weil der polizeibekannte Dieb unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Das Pedelec und der Streifenwagen wurden leicht beschädigt.

