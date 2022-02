Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Zeugen nach Spiegelunfall gesucht

Emmerich-Vrasselt (ots)

Am Dienstag (8. Februar 2022) in der Zeit zwischen 12:00 und 16:40 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer den linken Außenspiegel eines Mitsubishi Colt beschädigt, der auf der Hauptstraße in Höhe Hausnummer 129 abgestellt war. Vermutlich touchierte der andere Wagen den Mitsubishi im Vorbeifahren. Der Unfallverursacher setzte seinen Weg anschließend jedoch fort, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

