Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Fahrzeugbrand nach Unfall: Fahrerin schwer verletzt; Kupferdiebe waren auf Baustellengelände; Wer kann Hinweise nach einer Unfallflucht geben?; Graffiti-Schmierereien an Gewerbehalle und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Fahrzeugbrand nach Unfall: Fahrerin schwer verletzt - B 448 / Offenbach

(lei) Aus noch unklarer Ursache verlor eine 58-jährige Peugeot-Fahrerin am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 448 die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Der 206 fing anschließend Feuer und brannte komplett aus; die Frau konnte sich zuvor noch aus dem Wagen retten. Gegen 11.30 Uhr fuhr die Frau aus Mömbris von Obertshausen kommend am Ausbauende der Schnellstraße nach rechts in Richtung "Käsmühle" ab, als sie wenige Meter nach dem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ersthelfer eilten ihr nach der Kollision zur Hilfe, ehe sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, die Ermittlungen durch das zuständige Polizeirevier Offenbach dauern an.

2. AG TRuP hatte Golf und Kinder im Blick - Offenbach

(aa) Die Beamten der AG TRuP (Arbeitsgruppe Tuner, Raser und Poser) haben nicht nur die unerlaubt getunten, lauten und schnellen Autos im Blick, sondern auch die Sicherheit von Kindern. So geschehen am Dienstagnachmittag auf der Mühlheimer Straße. Die Streife stoppte einen VW Golf VI GTI, der gegen 17.50 Uhr offensichtlich - da hörbar - zu laut unterwegs war. Diesen Verdacht erhärtete die anschließend durchgeführte Schallpegelmessung, die einen Wert von gut 96 Dezibel ergab. Offensichtlich war hier eine Abgasanlage verbaut, für die keine Zulässigkeit nachgewiesen werden konnte. Zudem war im Motorraum wohl ein nicht zulässiges Blow Off Ventil vorhanden. Darüber hinaus hatte der Familienvater auf der Rückbank seine drei Kinder im Alter zwischen zwei und acht Jahren sitzen. Diese waren jedoch laut der Polizisten ohne jede Sicherung. Im Beisein der Mutter wurden die Kleinen schließlich per Taxi und ordnungsgemäß auf Kindersitzen nach Hause gefahren. Neben der entsprechenden Ordnungswidrigkeitsanzeige stellten die Beamten den Golf sicher, um ihn von einem Gutachter beweissichernd prüfen zu lassen.

3. Kupferdiebe waren auf Baustellengelände - Dreieich/Sprendlingen

(aa) Kupferdiebe trieben sich in der Nacht zum Dienstag auf einem Baustellengelände in der Hauptstraße herum. Auf dem Areal befinden sich mehrere Rohbauten. Die Täter drangen zwischen 16 und 7 Uhr in einen Rohbau ein, in dessen Keller ein Materiallager eingerichtet war. Sie zerstörten eine als Wand dienende Pressspanplatte und stahlen mehrere Behälter mit Kupferrohren. Die Beamten der Regionale Ermittlungsgruppe West bitten nun um Hinweise. Zeugen, die im Bereich der 20er- und 30er-Hausnummern verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte bei der für Sprendlingen zuständigen Polizeistation Neu-Isenburg: 06102 2902-0.

4. Einbruch in Vereinsheime - Seligenstadt

(aa) Ein Zeuge sah am Dienstagmorgen, gegen 5.45 Uhr, zwei Einbrecher aus einem Gebäude in der Steinheimer Straße flüchten. Beide waren dunkel gekleidet und hatten eine dunkle Sporttasche dabei. In dem Haus haben im Erd- und den Obergeschossen jeweils Vereine ihre Räumlichkeiten. Die unbekannten Männer hatten mehrere Fenster zertrümmert sowie versucht, im ersten Stock eine Tür aufzuhebeln. Noch steht nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Die Kripo Offenbach bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

1. Brand nahe Bahngleisen: Etwa 7.500 Euro Schaden - Hanau

(lei) Feuerwehr und Polizei rückten am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand in der Hochstädter Landstraße unweit des Bahnhofs Wilhelmsbad aus. Zwei Holzschuppen, die sich etwa 150 Meter östlich des Bahnhofs zwischen den Bahngleisen und einer Lärmschutzwand befanden und in denen unter anderem Altmöbel und Paletten gelagert waren, standen bei Eintreffen der Rettungskräfte gegen 3 Uhr bereits lichterloh in Flammen. Da sie unmittelbar an die Lärmschutzwand angrenzten, wurde auch diese in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 7.500 Euro. Der Zugverkehr musste für rund eine Stunde eingestellt werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die zuständigen Brandermittler der Hanauer Kripo bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. L 3202: Leichtverletzter bei Unfall - Gelnhausen

(lei) Bei einem Unfall auf der Westspange ist am frühen Mittwochmorgen ein 44 Jahre alter Mann leicht verletzt worden und in eine Klinik gekommen. Der Mann aus Linsengericht war gegen 5.40 Uhr im Kreuzungsbereich der Landesstraße 3202 Ecke Lagerhausstraße mit dem Vito einer 52-jährigen Frau zusammengestoßen, die nach ersten Erkenntnissen wohl das Rotlicht der Ampel missachtete. Der Dacia-Lenker befuhr zuvor die Lagerhausstraße und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Linsengericht abbiegen; die aus Gelnhausen stammende Mercedes-Fahrerin kam aus dieser Richtung und wollte geradeaus in Richtung Stadtmitte fahren. Die Polizei beziffert den Schaden an beiden Fahrzeugen auf 65.000 Euro und geht damit jeweils von einem Totalschaden aus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei in Gelnhausen sucht nun Unfallzeugen und bittet um Mitteilung unter der Rufnummer 06051 827-0.

3. Wer kann Hinweise nach einer Unfallflucht geben? - Zeugen gesucht - Wächtersbach

(ad) Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Brühlstraße (einstellige Hausnummer) an einem geparkten blauen Renault Clio verursacht hat. Eine 56-Jährige aus Wächtersbach stellte den Wagen am Montag, gegen 21.40 Uhr, am Straßenrand ab. Die Schäden an der linken vorderen Fahrzeugseite sowie eine abgerissene Frontstoßstange stellte sie am Dienstag, gegen 9 Uhr, fest. Die Polizei schließt nicht aus, dass ein Lieferfahrzeug beim Fahren auf ein direkt angrenzendes Firmengelände den Schaden verursacht hat. Laut den Ermittlern dürfte das flüchtige Auto einen Schaden an der Beifahrerseite aufweisen. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

4. Graffiti-Schmierereien an Gewerbehalle - Steinau an der der Straße

(lei) An einer Fabrikhalle in der Straße "Am Steinaubach" haben Unbekannte mehrere Graffitis mit Nazi-Bezug hinterlassen und dabei Sachschaden von etwa 200 Euro verursacht. Die Täter sprühten in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Dienstag, 12 Uhr, in schwarzer Lackfarbe unter anderem Hakenkreuze und SS-Runen an mehrere Wände des Gebäudes. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123. Sie prüft auch einen möglichen Zusammenhang mit den Schmierereien vom Wochenende an der Schule in der Schlossstraße (wir berichteten).

Offenbach, 22.12.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell