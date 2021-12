Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Drei geparkte Autos touchiert und geflüchtet; Einbrecher flüchteten aus Einfamilienhaus; Zeugensuche nach Diebstählen von Autorädern und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Schadensträchtiger Unfall auf Parkplatz - Offenbach

(aa) Noch unklar ist die Ursache eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag in der Kettelerstraße 98 auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes ereignet hat. Eine BMW-Fahrerin soll gegen 16.20 Uhr beim Ausparken eine 53-jährige Fußgängerin gefährdet haben; die Frau aus Offenbach musste wohl zur Seite springen, um nicht von dem 2er BMW erfasst zu werden. Anschließend soll die 66-Jährige über den Parkplatz zunächst in den Einkaufswagenunterstand gefahren sein und anschließend einen Mercedes sowie einen VW Golf touchiert haben. Der Schaden wird auf 54.000 Euro geschätzt. Ein Alco-Test ergab 0,34 Promille; die 66-jährige Offenbacherin musste eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

2. Drei geparkte Autos touchiert und geflüchtet - Zeugensuche - Neu-Isenburg

(as) Drei beschädigte Fahrzeuge und 7.500 Euro Sachschaden lautet die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht, die sich Samstagmorgen ereignete. Ein Anwohner hatte gegen 3.30 Uhr einen lauten Knall auf der Straße wahrgenommen und die Halter gegen 8 Uhr informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Befahren der Hugenottenallee in Höhe der Hausnummer 152 einen grauen Hyundai Tucson, einen schwarzen VW Polo und einen weißen Opel Mokka, welche in dieser Reihenfolge am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt waren. Im Anschluss daran entfernte er sich rechtswidrig, ohne sich um die Unfallflogen zu kümmern und ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

3. Zeugen nach LKW-Diebstahl bitte melden! - Dreieich/Sprendlingen

(as) Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer Hinweise zu einem gestohlenen Lastkraftwagen geben kann. Der weiße Daimler 1224 L war zwischen Freitagnachmittag, 16.30 Uhr und Montagmorgen, 5.30 Uhr, in der Maybachstraße 8 verschwunden. Der Wert des 7,5-Tonners wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Einbruch in zwei Schulen - Täter sprach Passanten an - Langen

(aa) Beim Einbruchskommissariat 21 in Offenbach sind derzeit Einbrüche in zwei Schulen am Wochenende in der Zimmerstraße in Bearbeitung: Am Samstagabend, gegen 19.35 Uhr wurden Passanten von einem Mann mit buschigem Vollbart, der in Richtung Leukertsweg ging, nach dem Weg zum Bahnhof befragt. Der Unbekannte war offensichtlich zuvor in die Schule Zimmerstraße 70 eingebrochen. Dort war eine Scheibe zertrümmert worden. Im Gebäude wurden zudem die Tür zum Sekretariat aufgehebelt und die Schränke durchwühlt. Der Dieb stahl Münzgeld. Der Täter trug einen blauen Kapuzenpullover mit einem Logo und hatte einen unsicheren Gang. Vermutlich war der Täter auch in die benachbarte Schule (Hausnummer 66) eingestiegen. Auch hier wurde eine Scheibe zu einem Pavillon zertrümmert. Der Eindringling hatte die beiden dortigen Klassenräume durchsucht und war mit dem gefundenen Geld abgehauen. Die Tatzeit erstreckt sich auf Freitagnachmittag bis Montagmorgen, wobei der Samstagabend wahrscheinlich ist. Die Kripo Offenbach ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

5. Werkzeug aus Kleinbus gestohlen - Seligenstadt/Froschhausen

(as) Unbekannte kletterten zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, über den verschlossenen Grundstückszaun eines Handwerkbetriebs in der Straße "Am Klinggraben" und brachen anschließend die hintere Seitentür eines Mercedes Vito auf und entwendeten diverses Werkzeug. Bei einem weiteren Vito wurde das Fenster der Beifahrertür eingeschlagen. Hieraus wurde jedoch nichts gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Main-Kinzig-Kreis

1. Einbrecher flüchteten aus Einfamilienhaus - Zeugen gesucht - Linsengericht/Großenhausen

(aa) Drei Einbrecher flüchteten am Montagabend aus einem Einfamilienhaus in der Eichwaldstraße, als die Bewohner gegen 20.15 Uhr nach Hause kamen. Die Personen, zu denen noch keine genaue Beschreibung vorliegt, waren mit Taschenlampen ausgerüstet. Sie stiegen im Kapellenweg in ein silbernes Auto und fuhren in Richtung Ortsmitte davon. Zuvor hatten die Täter die Terrassentür aufgehebelt und schon die Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch geklärt werden. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 20er-Hausnummer der Eichwaldstraße oder im Kapellenweg Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Werkzeug von Baustelle gestohlen - Hanau/Wolfgang

(as) Mit der Zielrichtung Werkzeug dürften unbekannte Diebe in der Maria-Montessori-Allee in eine Baustelle eingebrochen sein. Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 14.30 Uhr und Montagmorgen, 7.30 Uhr, überstiegen sie einen Bauzaun und verdeckten die dort angebrachte Überwachungskamera. Im Inneren des Gebäudes entwendeten sie dann diverse Werkzeuge, darunter Bohrhammer, eine Kabeltrommel, Säge und Trennmaschine im Wert von etwa 20.000 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 bei der Polizeistation Großauheim zu melden.

3. Zeugensuche nach Diebstählen von Autorädern - Freigericht/Somborn

(as) Die Kripo sucht Zeugen nach einem Diebstahl von Autorädern. Zwei bislang unbekannte Männer überstiegen am frühen Montag, gegen 2 Uhr, den Zaun, betraten das rückwärtige Grundstück in der Ziegelstraße und entwendeten aus einem Schuppen einen Satz Sommerreifen auf Kia-Alufelgen. Der erste Täter soll 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein und einen hellen Kapuzenpullover, eine helle Steppjacke, dunkle Jogginghose und Turnschuhe getragen haben. Der zweite Täter soll 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein und sei mit einer Basecap, hellen Jogginghose, hellen Steppjacke und schwarzen Turnschuhen bekleidet gewesen. Er hatte einen Dreitagebart. Beide Täter trugen medizinische Masken und Handschuhe. Auch in der Straße "Am Rain" wurde zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 9.30 Uhr, ein Sommerradsatz für einen VW Polo aus einer Garage gestohlen. In der Waldstraße wurden zwei Sätze Sommerreifen aus einer Garage gestohlen. Die Kripo sieht einen Zusammenhang und ermittelt nun wegen einer Kleinserie gegen die bislang unbekannten Diebe. In diesem Zusammenhang setzt die Polizei nun auf Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen werden.

Offenbach, 21.12.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

