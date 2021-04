Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental: Trickdiebstahl an Erdbeerstand; Tatzusammenhang mit Vorfällen in Schriesheim und Hirschberg wahrscheinlich; Zeugen gesucht

Bammental (ots)

Bei einem Trickdiebstahl am Freitagnachmittag an einem Erdbeerstand in der Bahnhofstraße erbeuteten zwei bislang unbekannte Täter Die Geldkassette der Verkäufer mit einem Bargeldbetrag von über 1.000.- Euro.

Das Duo war gegen 15.45 Uhr am Erdbeerstand nahe des ehemaligen "Möbelparadieses" mit einem Fahrzeug aufgetaucht und verwickelten die Verkäufer in ein Gespräch.

Im weiteren Verlauf gelang es den Dieben in einem unbeobachteten Moment, die Geldkassette zu stehlen und mit ihrem Kombi (weiteres über das Fahrzeug ist noch nicht bekannt) auf der B 45 in Richtung Neckargmünd davonzufahren. Eine Personenbeschreibung der beiden Täter liegt ebenfalls noch nicht vor.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Bereits am vergangenen Dienstag stahlen zwei bislang noch unbekannte Täter an zwei Erdbeerständen in Schriesheim und Hirschberg-Großsachsen ebenfalls Bargeld.

Aufgrund der Gesamtumstände dürfte ein Tatzusammenhang zwischen allen drei Taten gegeben sein.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Täterduo weiterhin in der Region aktiv sein wird, möglicherweise auch im angrenzenden Kreis Bergstraße und im Neckar-Odenwald-Kreis.

Deshalb werden insbesondere die Bediensteten von Erdbeer- und Spargelverkaufsständen darauf hingewiesen, äußerste Vorsicht im Umgang mit ihren Tageseinnahmen walten zu lassen.

Zeugen für die Bammentaler Tat werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

