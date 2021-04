Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Brand in Mehrfamilienhaus vom 9. April; Brandexperten klären Ursache

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Nach Erkenntnissen der Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dürfte eine brennende Kerze den Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hegenichstraße am frühen Freitagmorgen, des 9. April ausgelöst haben.

Durch das Feuer war eine Person leicht verletzt worden und ein Sachschaden von schätzungsweise rund 200.000.- Euro entstanden.

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wird gegen den 52-jährigen Wohnungsinhaber weiter ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell